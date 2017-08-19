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Beşikş'ta durmak yok

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 13:56
Beşiktaş'ta durmak yok

Süper Lig'de deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Beşikş'ta gözler maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı kım, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta durmak yok
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