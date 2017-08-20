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onu sildi!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.8.2017 21:40 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 21:41
Aykut Kocaman onu sildi!

’de Teknik Direktör , Trabzonspor maçı 11’inde Soldado ve Giuliano'ya görev vermedi. ise 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in ikinci haftasında , Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü , ilk 11'de iki yeni transferine görev vermedi.

Kocaman, bordo-mavililer karşı Soldado ve Giuliano'ya maça başlarken düşünmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Valbuena, Alper ve Robin van Persie ilk 11 ile sahaya çıkacak.

Öte yandan Aykut Kocaman, 20 kişilik maç kadrosunda genç futbolcu 'ı almadı.

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Aykut Kocaman onu sildi!
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