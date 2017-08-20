CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig'in 2. haftası, derbi ateşiyle yanacak! Kadıköy'de Ülker Stadında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Saat 21.45'te başlayan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS'ta canlı yayınlanıyor.
MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.
TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
FENERBAHÇE 0-1 TRABZONSPOR
5' Burak Yılmaz