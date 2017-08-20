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Giriş Tarihi: 20.8.2017 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 21:50
CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor

ve arasında dev bir derbi oynanıyor... Maçta ilk yarı...

Süper Lig'in 2. haftası, derbi ateşiyle yanacak! Kadıköy'de Ülker Stadında ile karşı karşıya geliyor.

Saat 21.45'te başlayan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS'ta canlı yayınlanıyor.

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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.

TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

FENERBAHÇE 0-1 TRABZONSPOR

5' Burak Yılmaz

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CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor
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