Demba Ba tatil için Bodrum'da

Eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba, tatil için geldiği Bodrum'da antrenman yaptı.

Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda forma giyen, daha sonra Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'ya transfer olan ve geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma kiralık dönen Demba Ba, tatil için Bodrum'a geldi. İlçede bir otelde konaklayan Demba Ba, Bodrumspor'un Yalı Mahallesi'nde bulunan sahasında antrenman yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların ilgi gösterdiği futbolcuya Bodrumspor atkısı hediye edildi. Bazı taraftarlar ünlü futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.