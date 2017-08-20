Ersun Yanal'dan penaltı itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ersun Yanal yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın çıkmasının hamle şanslarını azalttığını söylerken takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonundaki sözleri...

''Rakibin aldığı pozisyonlara karşılık verdik. İstediğimiz oyunu sergilemek adına eksik kaldığımızı düşünüyorum. Burak'ın ilk maçtan bu yana ağrıları vardı. Umarım birkaç hafta içerisinde daha iyi duruma gelir. Burak'ın çıkmasından sonra hamle şansımız da azaldı. Penaltı pozisyonunda eline gelen topu tartışacak değiliz. Bence penaltı... Bence biz bugün takım olmak yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Eksiklerimiz var. Dört elle çalışıyoruz.''