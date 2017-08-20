Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan penaltı itirafı!

Giriş Tarihi: 21.8.2017 00:01 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 00:36
Ersun Yanal'dan penaltı itirafı!

, ile 2-2 berabere biten maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de 2-2 sona eren karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ersun Yanal yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın çıkmasının hamle şanslarını azalttığını söylerken takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonundaki sözleri...

''Rakibin aldığı pozisyonlara karşılık verdik. İstediğimiz oyunu sergilemek adına eksik kaldığımızı düşünüyorum. Burak'ın ilk maçtan bu yana ağrıları vardı. Umarım birkaç hafta içerisinde daha iyi duruma gelir. Burak'ın çıkmasından sonra hamle şansımız da azaldı. Penaltı pozisyonunda eline gelen topu tartışacak değiliz. Bence penaltı... Bence biz bugün takım olmak yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Eksiklerimiz var. Dört elle çalışıyoruz.''

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersun Yanal'dan penaltı itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz