Fenerbahçe, Ersun Yanal'a kabus oldu

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı sezonda şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, eski takımına karşı Kadıköy'de tam bir kabus yaşıyor. Deneyimli teknik adam bugüne kadar Ülker Stadyumu'nda oynadığı lig maçlarında galip gelemedi. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti.



GALİBİYETİ KAÇIRDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında dün akşam galibiyeti kaçıran teknik adam oldu. Bordo-mavililer, iki kez öne geçtiği müsabakada sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak galibiyeti kaçıran taraf oldu. Hem Trabzonspor 20 yıllık galibiyet özlemine son veremezken, hem de Teknik Direktör Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de yaşadığı kabusa son veremedi.



KADIKÖY'E EN ÇOK TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Kadıköy'e en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. Karadeniz ekibiyle İstanbul'da Fenerbahçe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik adam, söz konusu maçlarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Yanal, Trabzonspor ile Kadıköy'de oynadığı son 4 maçı ise kaybetmedi.



YANAL'IN KADIKÖY KABUSU DEVAM ETTİ

Teknik Direktör Ersun Yanal, bugüne kadar Kadıköy'e 5 farklı takım ile giderken, söz konusu takımlarla birlikte galibiyet sevinci yaşayamadı. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Yanal'ın takımları 11 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.



KADIKÖY'E EN ÇOK TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerinde Kadıköy'e en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. Karadeniz ekibiyle İstanbul'da Fenerbahçe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik adam söz konusu maçlarda ise 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Kadıköy'de 5 farklı takımla aldığı sonuçlar ise şöyle



2017-18 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2016-17 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2014-15 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2012-13 sezonu Fenerbahçe - Eskişehirspor: 1-0

2008-09 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2007-08 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2005-06 sezonu Fenerbahçe - Manisaspor: 2-1

2003-04 sezonu Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 1-0

2002-03 sezonu Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 3-3

2001-02 sezonu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 4-1

2000-01 sezonu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 5-1