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, 'a kabus oldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.8.2017 15:39
Fenerbahçe, Ersun Yanal'a kabus oldu

Teknik Direktörü , Kadıköy'de kabus yaşıyor. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de 5 farklı ekiple eski takımına karşı deplasmanda çıktığı maçlarda galip gelemedi.

'yi çalıştırdığı sezonda şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör , eski takımına karşı Kadıköy'de tam bir kabus yaşıyor. Deneyimli teknik adam bugüne kadar Ülker Stadyumu'nda oynadığı lig maçlarında galip gelemedi. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve 'un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti.

GALİBİYETİ KAÇIRDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında dün akşam galibiyeti kaçıran teknik adam oldu. Bordo-mavililer, iki kez öne geçtiği müsabakada sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak galibiyeti kaçıran taraf oldu. Hem Trabzonspor 20 yıllık galibiyet özlemine son veremezken, hem de Teknik Direktör Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de yaşadığı kabusa son veremedi.

KADIKÖY'E EN ÇOK TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Kadıköy'e en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. Karadeniz ekibiyle İstanbul'da Fenerbahçe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik adam, söz konusu maçlarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Yanal, Trabzonspor ile Kadıköy'de oynadığı son 4 maçı ise kaybetmedi.

YANAL'IN KADIKÖY KABUSU DEVAM ETTİ

Teknik Direktör Ersun Yanal, bugüne kadar Kadıköy'e 5 farklı takım ile giderken, söz konusu takımlarla birlikte galibiyet sevinci yaşayamadı. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Yanal'ın takımları 11 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

KADIKÖY'E EN ÇOK TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerinde Kadıköy'e en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. Karadeniz ekibiyle İstanbul'da Fenerbahçe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik adam söz konusu maçlarda ise 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Kadıköy'de 5 farklı takımla aldığı sonuçlar ise şöyle

2017-18 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2
2016-17 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
2014-15 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0
2012-13 sezonu Fenerbahçe - Eskişehirspor: 1-0
2008-09 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0
2007-08 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2
2005-06 sezonu Fenerbahçe - Manisaspor: 2-1
2003-04 sezonu Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 1-0
2002-03 sezonu Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 3-3
2001-02 sezonu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 4-1
2000-01 sezonu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 5-1

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Fenerbahçe, Ersun Yanal'a kabus oldu
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