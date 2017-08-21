Asistleriyle Galatasaray
'ı uçuran Garry Rodrigues
3-1'lik Osmanlıspor galibiyetinin ardından SABAH
'a özel açıklamalar yaptı. 25 Haziran'da "Bruma yoksa, ben varım'
' manşeti ile SABAH'ta çıkan röportajını hatırlatarak sözlerine başlayan Rodrigues, "Sana o röportajda söylemiştim, yeni sezonda taraftara bambaşka bir Rodrigues izleteceğim demiştim. Gerçek Rodrigues'i izletmeye başladım.
Ben sözümü tutarım. Asist yapmak çok güzel ama önemli olan takımın başarısı. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte eminim bütün sezon dolu tribünlere oynayacağız'
' dedi.
BENİ YENİ TRANSFER OLARAK KABUL EDİN
Taraftarın destek tezahüratlarıyla moral bulan Rodrigues, sözlerine şöyle devam etti: "Beni yeni transfer olarak kabul edebilirsin. Çünkü geçen sezon ortasında gelmiştim ve doğal olarak takıma adaptasyonum zaman aldı. En büyük hayalim Galatasaray'da şampiyon olmak. Burada oyuncu olarak büyümek istiyorum.
Kalitemi ve potansiyelimi biliyorum. Hocam (Tudor) da beni iyi tanıyor. Hangi kanatta görev verirse, elimden gelenin en iyisini yapacağım." Son olarak Sivasspor maçına değinen Rodrigues, "Takım olarak iyi bir hava yakaladık. İki haftadır iyi futbolla farklı galibiyetler alıyoruz. Sivasspor maçında bunun devamını getireceğiz'
' diyerek sözlerine son verdi.
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Geride kalan sezonda 16 lig maçında bir gol atıp, bir asist yapan Garry Rodrigues, bu sezon iki haftada iki asist yapmayı başardı.
57 GÜN ÖNCE...
Rodrigues, 25 Haziran'da SABAH Spor'a verdiği röportajda takımdan ayrılan Bruma'yı yeni sezonda aratmayacağını iddia etmişti.