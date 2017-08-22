Gomis loca kiraladı

Ligin
ilk iki haftasında 3 gole imza atan Bafetimbi Gomis
, saha içerisinde özverili futboluyla saha dışında da profesyonelliği
ile takdir topluyor. Attığı gollerden sonra yaptığı Aslan sevinci ile Galatasaray
taraftarının kalbine giren Fransız forvet, sarı-kırmızılı kulübü kısa sürede benimsedi. Gomis'in Türk Telekom Stadı'nda ailesi ve yakınları için kendisine loca kiraladığı ortaya çıktı
. Yakınları tribünde olduğunda ekstra motive olan yıldız futbolcunun ortalama fiyatları 70 bin Dolar olan locanın parasını da cebinden ödediği öğrenildi. Gomis'ten önce Sneijder eşi Yolanthe için 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda loca kiralamıştı.