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loca kiraladı

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017
Gomis loca kiraladı
Ligin ilk iki haftasında 3 gole imza atan Bafetimbi , saha içerisinde özverili futboluyla saha dışında da profesyonelliği ile takdir topluyor. Attığı gollerden sonra yaptığı Aslan sevinci ile taraftarının kalbine giren Fransız forvet, sarı-kırmızılı kulübü kısa sürede benimsedi. Gomis'in Türk Telekom Stadı'nda ailesi ve yakınları için kendisine loca kiraladığı ortaya çıktı. Yakınları tribünde olduğunda ekstra motive olan yıldız futbolcunun ortalama fiyatları 70 bin Dolar olan locanın parasını da cebinden ödediği öğrenildi. Gomis'ten önce Sneijder eşi Yolanthe için 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda loca kiralamıştı.
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Gomis loca kiraladı
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