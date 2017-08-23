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’yı kaptırmadı

Giriş Tarihi: 23.8.2017
Jose Sosa’yı kaptırmadı

Giuliano inde büyük hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavili yöneticiler, kıyasıya yarışa girdiği bir başka isim olan Sosa’yı ’ye bırakmadı

Mehmet Ekici ile başlayan ile arasındaki kapışması bordo-mavililerin çok istediği Giuliano'nun sarı-lacivertlilere imza atmasıyla alevlenmişti. Trabzonspor, iki takım arasında yeni bir rekabete neden olan transferinde ise mutlu sona ulaşan taraf oldu. Tuttomercatoweb'in haberine göre; Arjantinli yıldız, Trabzonspor'un yaptığı teklifi kabul etti. Milan'ın planları arasında yer almayan Sosa kadro dışı bırakılmış, Fenerbahçe bu oyuncuyu kiralamak istemişti. Ancak bordo-mavili yönetim bonservis bedeli ödeyerek bu transferi şansa bırakmadı. Jose Sosa geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 18 maça çıkarken, 3 asist yapmıştı.
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Jose Sosa’yı kaptırmadı
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