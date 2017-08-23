Jose Sosa’yı kaptırmadı

Mehmet Ekici ile başlayan Trabzonspor
ile Fenerbahçe
arasındaki transfer
kapışması bordo-mavililerin çok istediği Giuliano'nun sarı-lacivertlilere imza atmasıyla alevlenmişti. Trabzonspor, iki takım arasında yeni bir rekabete neden olan Jose Sosa
transferinde ise mutlu sona ulaşan taraf oldu. Tuttomercatoweb'in haberine göre; Arjantinli yıldız, Trabzonspor'un yaptığı teklifi kabul etti. Milan'ın planları arasında yer almayan Sosa kadro dışı bırakılmış, Fenerbahçe bu oyuncuyu kiralamak istemişti.
Ancak bordo-mavili yönetim bonservis bedeli ödeyerek bu transferi şansa bırakmadı. Jose Sosa geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 18 maça çıkarken, 3 asist yapmıştı.