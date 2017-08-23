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, Kjaer olayıyla ilgili ifade verdi

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 15:44
Şenol Güneş, Kjaer olayıyla ilgili ifade verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü , Ziraat Türkiye Kupası'nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'in boğazını sıkmasıyla ilgili adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Şenol Güneş ifadesinde, "Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktur" dedi. Simon Kjaer ise yaşananların duygu birikimi ve normal olduğunu belirterek Şenol Güneş'ten şikayetçi olmamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlik damga vurmuştu. , devre arasında soyunma odası koridoru girişinde Fenerbahçeli Robin Van Persie ile konuşmak istediği sırada yanına gelen Fenerbahçe'nin Sevilla'ya transfer olan savunma oyuncusu çenesinden iterek uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine bir süre gerginlik yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı 6222 sayılı 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde re'sen soruşturma başlatarak, Şenol Güneş'i ve Simon Kjaer'i ifadeye çağırmıştı.

"YANLIŞ ANLAŞILDI, KASIT YOKTU"

Sevilla'ya transfer olduğu için Kjaer'in ifadesini alamayan savcılık, İspanyol kulübü Başakşehir'le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul'a geldiğinde Kjaer'in ifadesine başvurdu. Tecrübeli oyuncu, Güneş'ten şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise avukatı ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Güneş, "Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu" dedi.

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Şenol Güneş, Kjaer olayıyla ilgili ifade verdi
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