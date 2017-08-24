Asamoah’a kelepçe

Galatasaray
'ın sıfırdan kurduğu kadrosuna son takviye olarak düşünülen Asamoah
transferi zora girdi. Juventus kulübünün geçen sezon iki yıllığına Atalanta'ya kiralık olarak verdiği oyuncusu Spinazzola'yı kadrosuna katma talebine Atalanta olumsuz yanıt verdi. İtalyan oyuncuyu alması halinde, Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Asamoah'ın takımdan ayrılmasına izin verecek olan Juventus yönetimi, Ganalı oyuncuya "Spinazzola, bir yıl daha Atalanta'da. Bu şartlarda gidemezsin. Bir yıllık daha kontratın var ve takımda kalacaksın"
dedi.
GALATASARAY SON GÜNE KADAR BEKLEYECEK
Juventus
İcra Kurulu Başkanı Giueseppe Marotta yaptığı açıklamada "Atalanta'ya Spinazzola'yı iki yıllığına kiralık verdik. Şimdi bir yıl erken geri çağırma isteğimiz ve oyuncunun da bizi istemesi bu transfer için yeterli değil. Atalanta'nın kadro planlamasına saygı duyuyoruz. Onlar Spinazzola'nın alternatifini bulmadığı sürece biz bu konuda ısrarcı olmayacağız"
dedi. Galatasaray'ın transferin son gününe kadar Asamoah için bekleme kararı aldığı gelen haberler arasında.