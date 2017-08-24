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'da Nazifoğlu disipline sevk edildi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 17:55
Galatasaray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi

'da geçtiğimiz hafta olağanüstü olarak yapılan toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle , kulüp na sevk edildi.

Toplantıda kulüp başkanı 'e yönelik sözleriyle dikkati çeken ve ardından yönetim kurulu üyesi Alper Narman'la tartışma yaşayan eski Sportif AŞ yöneticisi 'nun na sevk edilmesi için kulüpten bazı üyelerin dilekçe verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nazifoğlu için yönetim kuruluna gelen dilekçeler, disiplin kuruluna iletildi.

Önümüzdeki süreçte disiplin kurulunun Levent Nazifoğlu'ndan savunma isteyeceği bildirildi.

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Galatasaray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi
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