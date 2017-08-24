Jose sosa çıkarması

Süper Lig
'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor
'da şampiyonluk iddiasını pekiştirmek adına düşünülen Milanlı Jose Sosa
için operasyon başladı. Başkan Muharrem Usta, hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle son pürüzleri giderebilmek adına İtalya'ya gitti.
Milano'da görüşmeleri tamamlamak isteyen Usta'nın Sosa'yla birlikte Türkiye'ye dönmeyi planladığı kaydedildi. Öte yandan transferi olumsuz sonuçlanan Werder Bremenli Junuzovic'in de bir kez daha 'görüşebiliriz' mesajı yolladığı kaydedildi.
BİR SORU - BiR CEVAP
İskender Günen
Trabzon'da aranan kan Sosa mı? Federasyon 14 yabancı kararı aldığı için acaba şu an ne düşünüyor? Eskiden 3 yabancının olduğu takımlarımızın 11'inde oynayan Türk oyuncu sayısı artık 3! Muharrem Usta
'nın, başkanlığa gelmeden önceki söylemleri görünen o ki eyleme geçmedi. En önemli sözü, kulübün mali portresini değiştirmek üstüne kuruluydu. Şu an gelinen nokta ise borcun geldiği günden daha da yukarıya doğru çıktığı dönem. Sosa, 32 yaşında. Geçen sezon Milan'da 19 maça çıkmış ve asist sayısı 3. Bu, günü kurtarmaktan başka bir şey olamaz.
3 yıldız tedavide
Trabzonspor, Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idmana tedavisi devam eden Castillo, Medjani ve Burak katılmadı.
Waris'ten piyango!
Trabzonspor'un, Fransız ekibi Lorient'e 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Ganalı oyuncu Majeed Waris'e, İngiliz ekiplerinden Burnley talip oldu. Burnley'in Waris için Lorient'e 10 milyon Euro önerdiği ifade edilirken, karın yüzde 15'i Trabzonspor'un olacak. Bu da 825 bin Euro gibi bir bedelin bordo-mavili ekibin kasasına girmesi demek... Transferin kısa süre içinde sonlanması ve Waris'in Burnley'e imza atması bekleniyor.