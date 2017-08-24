Sabır-inat-bilgi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, Vardar maçı öncesi Martin Skrtel ile birlikte basının karşısına çıktı. Takımın tur şansını yorumlarken, oyuncularıyla ilgili merak edilenlere de cevap verdi. İşte o açıklamalar:
Gruplarda
oynamak istiyoruz. Rakibimizin eksik kalmasından sonra yediğimiz gol yıkıcıydı. Turu zora sokan olaylardan biri oldu. Yediğimiz son gol yani kendi kendimize yarattığımız golü çıkarmak için
büyük bir çaba göstereceğiz.
Oyuncuların fiziksel ve ruhsal durumu için çalışıp başlayacak kadrodan çok, bitirecek kadroyu düşüneceğim.
1 adım önde olan, esas olan bitiren takım.
HER ŞUT GOL OLUYOR
Yaşadığımız dönem, büyük bir sürpriz değil. 9-10 oyuncu geldi. Onları adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni bir oyun inşa ediyoruz. Pek çok sıkıntı var.
Son 3 maçta kalemize 20 şut atıldı.
Ortalamanın altında sayılır. Kaleyi bulan şut sayısı 8. Yediğimiz gol sayısı 6. Bizim maçlarda atılan her şut gol oluyor. Oyuncu üzerinden gidebiliriz bunu açıklamak için.
Hayatın içinde kontrol edebildikleriniz var, bu oyunun içinde de var. Kontrol edemediğiniz faktörler var, futbolda da böyle.
Pek çok şey birbirini izleyen yörüngede gidiyor. Yeni şeyler, yeni oyuncular ve yeni düzen yaratırken bu durumlar sıkıntı oldu. Sabırla, inatla, bilgiyle çalışarak, sürekli tekrar yaparak bu ortalamaları kendi lehimize çevireceğiz. Şu andan itibaren başka bir şansımız yok.
Sadece Fenerbahçe'nin değil, futbolun da bir gerçeği var. Futbol topla oynanan bir oyun. Topun hakimiyetini ve kullanma kalitenizi ne kadar artırırsanız o kadar başarılı oluyorsunuz.
Topu kullanmak kadar topu kazanmak da önemli.
SORUN JOSEF-TOPAL DEĞİL
F.Bahçe'nin
temel problemi, sadece Josef ve Topal'ın yan yana oynaması değil, oyuna bakış ve sonuca gitme anlamında öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntısı var. Bunu çözmek için çalışıyorum. Bir şeyleri bozarak yapmak değil, olanın üstüne çıkıp yapmak daha sağlıklı.
Bu benim tarzım.
Yüksek irade, çalışma ve kalite var bu takımda. İçerideki son 2 maçımızda Graz ve Trabzonspor maçlarında, harika bir enerjisi olan taraftar grubumuz var. Bu enerjinin zaman zaman tepkisel bir hali de var. Çoğu zaman takımı ittirdiler. Takımın son 15-20 dakikasındaki kuvvetli halinin ana etkeniydi taraftar.
Hayatın içinde bilemediğimiz nedenler de var, şanssızlık, tesadüf vs. Bütün bunların ötesinde bunu aşabilme gücü, yeteneği, iradesi ve taraftarın kuvvetli enerjisine sahibiz.
PROTESTO EN BÜYÜK YÜK
Ne olursa olsun, herhangi ahlaki
bir problem olmadığı sürece en büyük
futbol yükü, sıkıntı, sorun kendi taraftarı
tarafından protesto edilmek. Bu sadece
Fenerbahçe'ye ait değil. Tüm takımlar,
tüm futbolcular için böyle. Bunun yarattığı sonuçlar, sorumluluk almaktan kaçmaya varıyor.
Önce iyi sonuç almaya çalışacağız.
Bu dönemi hızlı ve kısa bir şekilde
atlatmalıyız. Sonra da bu sonucun üzerine oyuncu, taraftar arasındaki birbirini çoğaltan ve birbirini iten durumu güçlendireceğiz.
STOPER OLMAZSA OLMAZ
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin stoper
transferini mutlaka yapması gerektiğini belirtip şunları söyledi: "Giuliano ve Soldado girince pozisyon tamamlamamızı yaptık. Adaptasyonu bekleyeceğiz. Başka şansımız yok. Mutlaka ama mutlaka stopere ihtiyacımız var. Vardar maçında Topal'ı stopere çekmemizin nedeni buydu.
Oraya elverişli oyuncuları değerlendiriyoruz. Temel pozisyonu stoper olan 2 oyuncumuz var. Stoperi tamamlamamız gerekiyor. Transferin sonlarına yaklaşırken, sadece bizim istediğimiz ve gelmesini beklediğimiz oyuncular değil, gitmek isteyenler de oluyor sizden.
Bekleyip görmek de fayda var."