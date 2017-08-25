Çizme’de çifte taarruz

Trabzonspor
transferde hareketli bir haftaya girmeye hazırlanıyor. Önceki gün Sosa ile görüşmek için Milano'ya uçan başkan Muharrem Usta
'nın, Arjantinli oyuncunun yanı sıra Fenerbahçe ile temas halinde olan Gustavo Gomez
için de girişimde bulunduğu öğrenildi. Sosa ile her konuda anlaşan Usta, bu görüşmenin ardından Milan kulübü ile Gomez konusunu masaya yatırdı. İtalyan basını da bu görüşmeyi dün doğrular nitelikte bir haber yaptı. Çizme basını, "Fenerbahçe'nin 2 yıllık kiralamak istediği Gomez'e, Trabzonspor da talip oldu. Bordo-mavililer, Milan'dan Sosa ile beraber Gustavo Gomez'i paket olarak istedi" iddiasını gündeme getirdi. Milano'da temaslarını bitirerek Trabzon'a dönen Usta'nın iki oyuncudan cevap beklediği öğrenildi.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a gelen Sosa, geçen sezonun başında transfer olduğu Milan'da 19 maçta 3 asist yaptı.
?TRABZONSPOR'DA İKİ AYRILIK BİRDEN
Bordo-mavili yönetim, Carl Medjani ve Sefa Yılmaz'ın sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti. Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesine yer verildi.
UĞUR DEMİROK DA GÖRÜŞME ODASINDA
Trabzonspor yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uğur Demirok için düğmeye bastı. Bordo-mavili yönetim, Uğur'un menajeri ile yarın oynanacak Göztepe karşılaşması sonrası masaya oturmayı planlıyor. Kontratında iyileştirme yapılacak olan Uğur'a iki yıllık yeni bir teklifin sunulacağı öğrenildi.