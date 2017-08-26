UEFA
'nın verdiği 2 yıl ertelemeli Avrupa'dan men cezası nedeniyle tedirginlik yaşayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde olası seyirci taşkınlıklarının önüne geçmek için bir dizi kararlar alacak. Cezanın kaldırılması için CAS'a başvurmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, Leipzig ve Monaco deplasmanlarına seyirci götürmeyerek, tüm sorumluluğu rakip takıma bırakmayı planlıyor…
Basın sözcüsü Metin Albayrak, konuyla ilgili önümüzdeki hafta net kararlar alacaklarını açıkladı. Albayrak, Başkan Orman'ın kura çekimi için gittiği Monaco'da UEFA yetkilileriyle görüştüğünü de belirtti.
KALE YİNE FABRİ'NİN
Kasımpaşa maçında yediği hatalı goller sonrası tepki alan Fabri ile Tolga Zengin arasında kalan Beşiktaş
teknik direktörü Şenol Güneş, tercihini İspanyol kalecinden yana kullandı. Tecrübeli hocanın bu akşam oynanacak olan Bursaspor karşılaşmasında Fabri'yi ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
?YENİLER İKİNCİ YARIDA
Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden sadece Pepe'nin Bursaspor 11'inde yer alması beklenirken, Şenol Güneş'in Negredo, Lens ve Medel'i oyunun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil edeceği öğrenildi. Sakatlığı geçen Atiba'nın ise takımdaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.
?TARAFTARDAN ÖZEL HAZIRLIK
Konyaspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde alınan ceza nedeniyle evindeki Antalya
maçını boş tribünlere oynayan Beşiktaş, Bursaspor karşılaşmasında bu sezon ilk kez seyircisiyle buluşacak. Siyahbeyazlı taraftarların bu nedenle özel hazırlık yaptığı öğrenildi.