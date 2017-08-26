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Giriş Tarihi: 26.8.2017 21:26 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 21:56
CANLI | Göztepe-Trabzonspor

İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta maçında , İzmir'de ligin yeni ekiplerinden ile karşılaşıyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribünde bulunuyor..

Göztepe 0-1 Trabzonspor:
9' Kucka

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STAT: Bornova (Seyircisiz)
SAAT: 21:45
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Peybernes, Kadu, Adama Traore, Rotman, Castro, Jahovic, Scarione, Tayfur, Ghilas
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Olcay, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

14 SEZON SONRA
ile Göztepe, bu karşılaşmayla 14 sezon sonra karşı karşıya geliyor. İki ekip 'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.

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CANLI | Göztepe-Trabzonspor
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