CANLI | Göztepe-Trabzonspor

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Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Göztepe 'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribünde bulunuyor..9' Kucka



STAT: Bornova (Seyircisiz)

SAAT: 21:45

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Peybernes, Kadu, Adama Traore, Rotman, Castro, Jahovic, Scarione, Tayfur, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Olcay, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



14 SEZON SONRA

Trabzonspor ile Göztepe, bu karşılaşmayla 14 sezon sonra karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.