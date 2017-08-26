CANLI | Göztepe-Trabzonspor

STAT: Bornova (Seyircisiz)
SAAT: 21:45
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1
GÖZTEPE: Beto, Sabri, Peybernes, Kadu, Adama Traore, Rotman, Castro, Jahovic, Scarione, Tayfur, Ghilas
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Olcay, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
14 SEZON SONRA
Trabzonspor ile Göztepe, bu karşılaşmayla 14 sezon sonra karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.