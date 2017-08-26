Işıkları kapatın

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enerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda maçı başkan Aziz Yıldırım
için de bir hayli zor geçti. İlk yarıda yerinden fazla kalkmayan başkan Aziz Yıldırım, 40. dakikada locaya geçti. Vardar'ın ilk golüyle protestolar başlayınca da çareyi locanın ışıklarını kapattırmakta buldu.
LOCADA YÖNETİM ZİRVESİ
Yıldırım ve yöneticiler maç sonrası stadyumu hemen terk etmezken, locada derin bir sessizlik hakimdi. İçeride bulunan beyaz koltuklarda, uzunca bir süre oturan Başkan, yönetimi ile mini bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Bu sırada dışarıdan hala 'Yönetim istifa'
sesleri içeri kadar geliyordu.
SPOR ŞUBE ÖNLEMİNİ ALDI
Maç sırasında gelen yoğun tepkiler ve hakarete varan söylemlere Spor Şube
önlem aldı. Taraftarların bir bölümü loca yakınlarından uzaklaştırıldı. Karşılaşmanın son düdüğünü beklemeyen isimlerden biri de A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'ydu.
Deneyimli hoca maçın 80. dakikasında stattan ayrıldı.
PİZZALI KUTLAMA
Fenerbahçe
cephesinde sessizlik ve stres yaşanırken, Vardar soyunma odasında büyük coşku vardı. Galibiyet şipariş edilen pizzalarla kutlandı.
Mücadeleyi Makedonya Milli Takımı hocası Igor Angelovski de Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Elif Elmas ile izledi.
Angelovski mücadele sonrası SABAH
'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Maç öncesinde 2-0 biter ve maç uzar diye düşünüyordum ama Vardar disiplinini hiç bozmadı. Sahada takım görüntüsü çizmeyen bir Fenerbahçe vardı. Bu da elenmelerine neden oldu. Futbolda para değil takım olarak ortaya konan mücadele her zaman daha önemlidir."
KOCAMAN KONUŞTU!
Vardar maçı sonrası "Söyleyecek bir şeyim yok" diyen ve bu nedenle eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi herkes bilmeli. Hayatta olduğu gibi futbolda
da kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın."
ALPER ŞOKU
Vardar maçında sakatlanıp oyundan çıkan Alper
'in kasık bölgesinde yırtık tespit edildi. Yarın oynanacak G.Birliği maçında takımdaki yerini alamayacak. Gelecek hafta oynanacak Başakşehir
maçına yetişip yetişmeyeceği ise belli değil. Alper ligde iki haftada 2 gol atmıştı.