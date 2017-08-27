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CANLI | -Fenerbahçe

Giriş Tarihi: 27.8.2017 19:55 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 20:04
CANLI | Gençlerbirliği-Fenerbahçe

İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta maçında, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenerek taraftarını şoke uğratan Fenerbahçe, Ankara'da ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, 'de bu sezon ilk galibiyetini almak için ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Robin van Persie, Mehmet Ekici, Jose Fernandao ve Alper Potuk'un maçta forma giymeyecek.

Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki Yavru, Politevich, Claro, Halil İbrahim, Milinkovic, Issah, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Rantie
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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CANLI | Gençlerbirliği-Fenerbahçe
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