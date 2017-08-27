CANLI | Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Robin van Persie, Mehmet Ekici, Jose Fernandao ve Alper Potuk'un maçta forma giymeyecek.

Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN SPORTS



MUHTEMEL 11'LER



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki Yavru, Politevich, Claro, Halil İbrahim, Milinkovic, Issah, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Rantie

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat



FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman