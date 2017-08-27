Maçlara gelmeyin

B
eşiktaş Başkanı Fikret Orman
, Vodafone Park'ta düzenlenen divan kurulu toplantısında yine çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kendileri üzerine oyunlar oynandığını iddia eden Orman, siyah-beyazlı taraftarlara da Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kötü bir haber verdi.
İŞTE ORMAN'IN AÇIKLAMALARI:
Bizi
saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Bir gün FETÖ
'cü yapıyorlar, bir gün bel altına iniyorlar. Kenetlenip efendilik içinde kulübümüzü iyi temsil etmeye çalışıyoruz.
BİZDE KUVVETLER AYRILIĞI VAR
Şenol
hocayla yönetim arasında problem
olduğunu söylüyorlar. Hocamızla hiçbir
problemimiz olmamıştır. Kuvvetler ayrılığı ve
kimin ne yapacağı bellidir. İki senedir şampiyonuz. Bunu iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Bu oyunlara kulaklarınızı kapatın.
Geçen
sezon Lyon'daki maçta olaylar çıktı ve UEFA
, kurallar gereği bizim bölgemizde olmasa dahi 2 sene içinde bir daha böyle bir durumla karşılaşırsak men cezası verecek. Avrupa'da Türk olup, yabancı pasaportu olan çok taraftarımız var. Kendi taraftarımızı kontrol etsek de onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üç deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz. Herhangi bir olay bize mal edileceği için bu riski alamazdık. Üç deplasmana tur düzenlemeyeceğiz, gelmeyin.
Beşiktaş'a zarar verecek bir durum
yaşamak istemiyoruz. üzerimize oyunlar oynanıyor
İyi
bir transfer dönemi geçirdik. Nokta
atışlar yaptık. Türkiye ligi başladı. Samsun'da
oynadığımız maçta da bunu hep
beraber gördük büyük bir kıskançlık var
ve oyunlar dönmekte.
Daha
fazla seyahat edeceğiz. Bundan sonraki milli takım arasında Azerbaycan'da hazırlık maçı yapacağız. Sonra da İran'da oynayacağız.
Borcu
aşağı çekmek için radikal kararlar almak lazım. Amatör şubelerde 50 milyon civarı zarar yazıyoruz senelik. Kimse sponsor olmak istemiyor.
Biz bunu yüzdürürüz, geldiği gibi götürürüz ama bu birinin elinde patlar.