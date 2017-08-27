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Maçlara gelmeyin

Giriş Tarihi: 27.8.2017
Maçlara gelmeyin

Beşiktaş Başkanı Orman, Avrupa’daki karşılaşmalar için kötü haber verdi: "'dan men cezası alma tehlikesi var. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 deplasman maçına taraftarımızı götürmeyeceğiz. Herhangi bir olay bize mal edileceği için bu rsi ki alamazdık. Kulübümüze zarar veremeyiz. Samsun'da oynadığımız maçta hep beraber gördük, büyük bir kıskançlık var ve oyunlar dönmekte.

Beşiktaş Başkanı , Vodafone Park'ta düzenlenen divan kurulu toplantısında yine çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kendileri üzerine oyunlar oynandığını iddia eden Orman, siyah-beyazlı taraftarlara da Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kötü bir haber verdi.

İŞTE ORMAN'IN AÇIKLAMALARI:
Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Bir gün 'cü yapıyorlar, bir gün bel altına iniyorlar. Kenetlenip efendilik içinde kulübümüzü iyi temsil etmeye çalışıyoruz.

BİZDE KUVVETLER AYRILIĞI VAR
Şenol hocayla yönetim arasında problem olduğunu söylüyorlar. Hocamızla hiçbir problemimiz olmamıştır. Kuvvetler ayrılığı ve kimin ne yapacağı bellidir. İki senedir şampiyonuz. Bunu iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Bu oyunlara kulaklarınızı kapatın.

Geçen sezon Lyon'daki maçta olaylar çıktı ve , kurallar gereği bizim bölgemizde olmasa dahi 2 sene içinde bir daha böyle bir durumla karşılaşırsak men cezası verecek. Avrupa'da Türk olup, yabancı pasaportu olan çok taraftarımız var. Kendi taraftarımızı kontrol etsek de onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üç deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz. Herhangi bir olay bize mal edileceği için bu riski alamazdık. Üç deplasmana tur düzenlemeyeceğiz, gelmeyin. Beşiktaş'a zarar verecek bir durum yaşamak istemiyoruz. üzerimize oyunlar oynanıyor

İyi bir transfer dönemi geçirdik. Nokta atışlar yaptık. Türkiye ligi başladı. Samsun'da oynadığımız maçta da bunu hep beraber gördük büyük bir kıskançlık var ve oyunlar dönmekte.

Daha fazla seyahat edeceğiz. Bundan sonraki milli takım arasında Azerbaycan'da hazırlık maçı yapacağız. Sonra da İran'da oynayacağız.

Borcu aşağı çekmek için radikal kararlar almak lazım. Amatör şubelerde 50 milyon civarı zarar yazıyoruz senelik. Kimse sponsor olmak istemiyor.
Biz bunu yüzdürürüz, geldiği gibi götürürüz ama bu birinin elinde patlar.
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Maçlara gelmeyin
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