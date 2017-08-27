Tam isabet

Maicon savunma liderliğine soyunurken, gözler şimdi Belhanda'nın yaratıcılığında
Ligde çıktığı ilk üç maçta 10 gol atan ve 9 puan toplayan Galatasaray
futbolu ile dikkat çekti. Sarı kırmızılı takım son dönemlerin en iyi başlangıcını yaparken, çok sayıda oyuncu formu ile ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın performansları ile öne çıkan yeni isimleri:
FERNANDO:
Bu sezon oynanan üç maçta da sahanın en fazla başarılı pas yapan ve pas başarı yüzdesi en yüksek ismi oldu. Selçuk İnan'ın yerine sahada görev yapan oyuncu 79 isabetli pas ve yüzde 92 pas başarı yüzdesi ortalaması ile yoluna devam ederken
, Selçuk ise geçtiğimiz sezon 61 isabetli pas, yüzde 85 pas başarı yüzdesi ile sezonu tamamlamıştı.
MARİANO:
Sağ bek bölgesinde güven veren futbolu ile dikkat çeken oyuncu, üç maçta da forma giyip, bir asist yaptı. Deneyimli isim özellikle hızlı futbolu ile öne çıkarken, girdiği 21 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı.
MAİCON:
Östersund maçlarında peformansı eleştirilen oyuncu, lige iyi başladı. Üç maçta Galatasaray kalesine gelen 20 atağı uzaklaştıran oyuncu, bu alanda en iyi isim oldu.
GOMİS:
Galatasaray forması ile ilk üç lig maçında dört gol atıp, iki asist yaptı. Fransız oyuncu kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezon başlangıcını yaparken, forma giydiği sürede 10 şut atıp, 6 isabet sağladı. Gomis aynı zamanda 2000 yılından bu tarafa takımda forma giyen forvetler içerisinde en iyi başlangıç yapan isim durumunda.
NDİAYE:
Galatasaray'ın en fazla dikkat çeken isimlerinden olan Senegalli oyuncu özellikle fizik gücü ile öne çıktı. Skora katkı sağlayamasa da Sneijder'in bölgesinde üç maçta rakiplerine karşı 14 çalım denemesinin 11'inde başarı sağladı.
Bununla beraber 50 ikili mücadelenin 25'ini kazanmayı başardı.
BELHANDA:
Sneijder'in takımdan ayrılmasından sonra büyük bir yükün altına giren Faslı oyuncu, 3 maçında 1 gol, 1 asist yaptı. Belhanda 4 kilit pas verirken, aynı zamanda 14 orta yaptı ve 36 ikili mücadeleye girip, bunların 23'ünü kazandı.