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'un kalesi düştü

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 12:48
Trabzonspor'un kalesi düştü

, 44 sezondur mücadele ettiği ligin ilk 3 haftalarına bakıldığında 6 golle, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesindeki en fazla gol yediği dönemi yaşıyor

'de deplasmanda 'ye 3-2 yenilen , 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor (2-1) maçında 1, Fenerbahçe (2-2) deplasmanında 2, İzmir'de Göztepe (3-2) karşısında 3 gol olmak üzere kalesinde toplam 6 gol gördü.

2013-2014 sezonunda da 6 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu sezonla beraber savunmadaki en kötü başlangıcını yaptı.

HİÇ GOL YEMEDİĞİ SEZONLAR

Trabzonspor, ilk 3 haftada hiç gol yemediği 4 sezon yaşadı.

Karadeniz ekibi, 1986-87, 1982-83, 1981-82,1978-79 sezonlarında rakiplerine geçit vermezken, 2014-2015, 2008-2009, 1995-96, 1993-94, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1985-86, 1984-85, 1979-80, 1976-77, 1975-76 sezonlarında da 1'er gol kalesinde gördü.

44 SEZON

Trabzonspor'un 44 sezonda ligin ilk 3 haftasında yediği goller şöyle:

Sezon Yenilen goller
2017-2018 6
2016-2017 3
2015-2016 3
2014-2015 1
2013-2014 6
2012-2013 2
2011-2012 3
2010-2011 2
2009-2010 4
2008-2009 1
2007-2008 4
2006-2007 4
2005-2006 2
2004-2005 4
2003-2004 4
2002-2003 2
2001-2002 2
2000-2001 3
1999-2000 3
1998-1999 3
1997-1998 2
1996-1997 4
1995-1996 1
1994-1995 4
1993-1994 1
1992-1993 1
1991-1992 3
1990-1991 1
1989-1990 1
1988-1989 3
1987-1988 2
1986-1987 0
1985-1986 1
1984-1985 1
1983-1984 2
1982-1983 0
1981-1982 0
1980-1981 2
1979-1980 1
1978-1979 0
1977-1978 2
1976-1977 1
1975-1976 1
1974-1975 2

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Trabzonspor'un kalesi düştü
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