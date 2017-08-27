Trabzonspor'un kalesi düştü

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor (2-1) maçında 1, Fenerbahçe (2-2) deplasmanında 2, İzmir'de Göztepe (3-2) karşısında 3 gol olmak üzere kalesinde toplam 6 gol gördü.

2013-2014 sezonunda da 6 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu sezonla beraber savunmadaki en kötü başlangıcını yaptı.

HİÇ GOL YEMEDİĞİ SEZONLAR

Trabzonspor, ilk 3 haftada hiç gol yemediği 4 sezon yaşadı.

Karadeniz ekibi, 1986-87, 1982-83, 1981-82,1978-79 sezonlarında rakiplerine geçit vermezken, 2014-2015, 2008-2009, 1995-96, 1993-94, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1985-86, 1984-85, 1979-80, 1976-77, 1975-76 sezonlarında da 1'er gol kalesinde gördü.

44 SEZON

Trabzonspor'un 44 sezonda ligin ilk 3 haftasında yediği goller şöyle:

Sezon Yenilen goller 2017-2018 6 2016-2017 3 2015-2016 3 2014-2015 1 2013-2014 6 2012-2013 2 2011-2012 3 2010-2011 2 2009-2010 4 2008-2009 1 2007-2008 4 2006-2007 4 2005-2006 2 2004-2005 4 2003-2004 4 2002-2003 2 2001-2002 2 2000-2001 3 1999-2000 3 1998-1999 3 1997-1998 2 1996-1997 4 1995-1996 1 1994-1995 4 1993-1994 1 1992-1993 1 1991-1992 3 1990-1991 1 1989-1990 1 1988-1989 3 1987-1988 2 1986-1987 0 1985-1986 1 1984-1985 1 1983-1984 2 1982-1983 0 1981-1982 0 1980-1981 2 1979-1980 1 1978-1979 0 1977-1978 2 1976-1977 1 1975-1976 1 1974-1975 2