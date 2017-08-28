Fenerbahçe'ye Sow'dan müjde!

Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içerisinde Moussa Sow transferinde somut adımları atacağı ifade edildi.

Transfer resmen biterse, Moussa Sow, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak. Tecrübeli forvet ilk olarak 2011-12 sezonunu devre arasında Lille'den 10 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Sow, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı terletmişti. Fenerbahçe kariyerinde 185 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 75 gol kaydederken 32 de asist yaptı. Moussa Sow, oynadığı süre boyunca sadece performansıyla değil, kişiliğiyle de taraftarların en sevdiği isimler arasında yer aldı. (Ajansspor)