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'ye Sow'dan müjde!

Giriş Tarihi: 28.8.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 11:25
Fenerbahçe'ye Sow'dan müjde!

Kanat-forvet arayan yönetimi, eski oyuncusu 'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, de son pürüzlerin kaldığı belirtildi.

yönetiminin bu hafta içerisinde inde somut adımları atacağı ifade edildi.

Transfer resmen biterse, Moussa Sow, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak. Tecrübeli forvet ilk olarak 2011-12 sezonunu devre arasında Lille'den 10 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Sow, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı terletmişti. Fenerbahçe kariyerinde 185 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 75 gol kaydederken 32 de asist yaptı. Moussa Sow, oynadığı süre boyunca sadece performansıyla değil, kişiliğiyle de taraftarların en sevdiği isimler arasında yer aldı. (Ajansspor)

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Fenerbahçe'ye Sow'dan müjde!
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