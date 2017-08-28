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Josef de Souza inde flaş gelişme!

Giriş Tarihi: 28.8.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 21:06
Josef de Souza transferinde flaş gelişme!

, Josef de Souza için 'dan gelen teklifi kabul etti.

NtvSpor'un haberine göre: 'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ' yolunda. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübünün peşinatı yükseltmesi üzerine e onay verdi.

ekiplerinden WBA, De Souza için F.Bahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti.

İngiliz kulübü teklifi yükseltip peşinatı da artırınca, sarı-lacivertliler bu transfere onay verdi.

Henüz resmi imza atılmasa da, Brezilyalı futbolcunun transferinin birkaç gün içinde sonlanması bekleniyor..
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Josef de Souza transferinde flaş gelişme!
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