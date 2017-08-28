Josef de Souza transferinde flaş gelişme!

NtvSpor'un haberine göre: Fenerbahçe
'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, WBA
' yolunda. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz kulübünün peşinatı yükseltmesi üzerine transfer
e onay verdi.
Premier Lig
ekiplerinden WBA, De Souza için F.Bahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti.
İngiliz kulübü teklifi yükseltip peşinatı da artırınca, sarı-lacivertliler bu transfere onay verdi.
Henüz resmi imza atılmasa da, Brezilyalı futbolcunun transferinin birkaç gün içinde sonlanması bekleniyor..