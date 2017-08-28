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Giriş Tarihi: 28.8.2017 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 14:27
Oğuzhan Özyakup A Milli Takım'da

Beşiktaş'ın kaptanı , A kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan A kadrosunda kendisine yer bulamayan ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıklayan , ay-yıldızlıların 2017 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı."

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Oğuzhan Özyakup A Milli Takım'da
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