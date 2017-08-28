Oğuzhan Özyakup A Milli Takım'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulamayan ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıklayan Oğuzhan Özyakup, ay-yıldızlıların 2017 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı."