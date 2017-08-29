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'den Ben Arfa açıklaması! ve ...

Giriş Tarihi: 29.8.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 16:14
PSG'den Ben Arfa açıklaması! Fenerbahçe ve Başakşehir...

ve 'in listesinde yer alan Ben Arfa için flaş bir açıklama geldi!

'nin gündeminde yer alan ile ilgili kulübü Paris Saint-Germain'den önemli bir açıklama geldi.

Kulübün Sportif Direktörü Antero Henrique, Foot01 adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve 'in Ben Arfa ile ilgilendiğini doğruladı. Henrique, "Fenerbahçe bu transferde bir adım daha önde. Başakşehir de onunla ilgileniyor. Bu durumda oyuncunun Türkiye'ye gitmesi ve son kararını vermesi gerekli" şeklinde konuştu.

'de kendisine forma şansı bulamayan Ben Arfa, geçen sezon Fransız ekibi ile 32 maça çıkıp, 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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PSG'den Ben Arfa açıklaması! Fenerbahçe ve Başakşehir...
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