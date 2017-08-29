Yıldız bereketi

Beşiktaş
, ürün satışında rekor üstüne rekor kırıyor… Siyahbeyazlı takımda Negredo, Medel, Pepe ve Lens gibi yıldız isimlerin kadroya katılması Kartal Yuvası
'na da bereket getirdi. Geçen sezon başı 70 günde 50 bin seviyesinde forma satışı gerçekleştiren Kartal Yuvaları'nda bu sezon 45 günlük süreçte 150 bin satış yapıldı. Böylece, bir önceki rekor üçe katlanarak kırılmış oldu. Ayrıca 'Come to Beşiktaş' tişörtleri de 40 bin adet sattı.
Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, ürünlere gösterdikleri ilgi nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.
VİDA'NIN DÜŞÜK MALİYETİ INTER'İN İLGİSİNİ ÇEKTİ!
Vida'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş'ın karşısına dev bir rakip çıktı. İtalyan basını, Inter'ın Hırvat stoperle yakından ilgilendiğini yazdı. Inter'in stoper adayları arasında maliyeti açısından Vida'nın ön plana çıktığı, sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Dinamo Kiev'li futbolcunun ilk etapta kiralanacağı sonra da bedelsiz olarak transfer edileceği belirtildi.