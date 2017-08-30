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Kiralık & Satılık

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.8.2017
Kiralık & Satılık

Asamoah’ı bonservisiyle alacak olan Cimbom, diğer iki hedefi için bastırıyor: ve . 31 Ağustos'a kadar iki oyuncu başka kulüplere satılmazsa, tek alternatifleri Aslan olacak

ve Arda'yı kulüplerinden kiralamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, eski kaptanının yıllık ücretinin yarısını sponsora ödetecek.
İngilizler, Belçikalı stoperi bonservisiyle satma peşinde. Barça da 34 milyon Euro'ya aldığı Arda'yı minimum zararla elden çıkarmak istiyor.

Futbolda yeni bir yapılanmaya giden G.Saray Başkanı , kardeşi Mehmet Özbek'i geri plana çekti, Sportif Direktör Cenk Ergün'le planlamayı yaptı. Transfere 20 milyon Euro bütçe ayıran şu ana kadar kadrosuna kattığı 7 oyuncu için 38.5 milyon Euro bonservis ödedi. Bütçedeki sapmayı Podolski-Bruma-Semih üçlüsünün satışından gelen 17 milyon Euro önledi. Sinan Gümüş ve Lionel Carole'ü satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu iki oyuncudan gelen parayı Juventus'un sol beki Asamoah için harcayacak. Eski oyuncuları Jason Denayer ve Arda Turan da Galatasaray'ın gündeminde ancak bütçede bu iki oyuncunun bonservislerine para kalmadı.


İspanyol medyası, menajer Mendes'in Arda'yı Monaco'ya götürebileceğini iddia etti.


Asamoah için G.Saray, 5 milyon Euro ödeyecek.


Jason Denayer, Galatasaray'a gelmek için yine gün sayıyor.

CENK ERGÜN'ÜN GİZLİ KOZU: 8 EYLÜL
Galatasaray adına menajer Ahmet Bulut, Barcelona'ya ve Cenk Ergün de Manchester City'ye iki futbolcu için "Kiralamak istiyoruz'' teklifini iletti. Ancak iki kulüp de oyuncularını satmak istediğini bildirdi. Bu cevap sonrasında Galatasaray beklemeye geçti. Avrupa'dan elendiği için 8 Eylül'e kadar zamanı olan sarıkırmızılılar, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Denayer ile Arda'ya kulüp bulamazlarsa, G.Saray, Barcelona ve Manchester City'nin kapısını 1-8 Eylül arasında son kez çalacak.
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