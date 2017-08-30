Kiralık & Satılık

Jason Denayer
ve Arda'yı kulüplerinden kiralamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, eski kaptanının yıllık ücretinin yarısını sponsora ödetecek.
İngilizler, Belçikalı stoperi bonservisiyle satma peşinde. Barça da 34 milyon Euro'ya aldığı Arda'yı minimum zararla elden çıkarmak istiyor.
Futbolda yeni bir yapılanmaya giden G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, kardeşi Mehmet Özbek'i geri plana çekti, Sportif Direktör Cenk Ergün'le planlamayı yaptı. Transfere 20 milyon Euro bütçe ayıran Galatasaray
şu ana kadar kadrosuna kattığı 7 oyuncu için 38.5 milyon Euro bonservis ödedi. Bütçedeki sapmayı Podolski-Bruma-Semih üçlüsünün satışından gelen 17 milyon Euro önledi. Sinan Gümüş ve Lionel Carole'ü satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu iki oyuncudan gelen parayı Juventus'un sol beki Asamoah için harcayacak. Eski oyuncuları Jason Denayer ve Arda Turan da Galatasaray'ın gündeminde ancak bütçede bu iki oyuncunun bonservislerine para kalmadı.
İspanyol medyası, menajer Mendes'in Arda'yı Monaco'ya götürebileceğini iddia etti.
Asamoah için G.Saray, 5 milyon Euro ödeyecek.
Jason Denayer, Galatasaray'a gelmek için yine gün sayıyor.
CENK ERGÜN'ÜN GİZLİ KOZU: 8 EYLÜL
Galatasaray
adına menajer Ahmet Bulut, Barcelona'ya ve Cenk Ergün de Manchester City'ye iki futbolcu için "Kiralamak istiyoruz'' teklifini iletti.
Ancak iki
kulüp de oyuncularını satmak
istediğini bildirdi. Bu cevap sonrasında
Galatasaray beklemeye
geçti. Avrupa'dan elendiği için 8
Eylül'e kadar zamanı olan sarıkırmızılılar,
bu durumu fırsata
çevirmek istiyor. Denayer
ile Arda'ya kulüp bulamazlarsa,
G.Saray, Barcelona ve Manchester City'nin kapısını 1-8 Eylül
arasında son kez çalacak.