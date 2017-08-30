Restleşme!

Domagoj Vida'yı alarak transferi kapatmayı planlayan Beşiktaş
'ta şu an için evdeki hesap çarşıya uymamış gibi gözüküyor… Çünkü, siyah-beyazlıların ön protokol imzaladığı ileri sürülen Hırvat stoper için Dinamo Kiev 4 milyon Euro ısrarını sürdürüyor…
Başkan Fikret Orman ve ekibi ise "Mukavelesi Aralık'ta bitecek bir oyuncu için "1 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli ödemem" tavrından geri adım atmıyor… Görüşmelerde sürpriz bir gelişme olmazsa, Vida'nın Ocak ayında başlayacak transfer döneminde Beşiktaş'a bedelsiz olarak gelmesi bekleniyor…
Oyunun durumu, Türkiye'de transferin bitiş tarihi olan 8 Eylül'e kadar netlik kazanacak.
MONACO'NIN YENİ YILDIZI BALDE
Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Monaco, gönderdiği isimlerin yerine transfer yapmaya devam ediyor. Fransız ekibi dev ekiplerin peşinde olduğu Lazio'lu Keita Balde'yi kadrosuna kattı. Monaco 22 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödedi.