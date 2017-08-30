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Üç koldan ‘hücum’

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.8.2017
Üç koldan ‘hücum’

Neto ile stoper sorununu çözen , şimdi de gol sıkıntısını gidermek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef; hem santrfor hem de sağ kanatta görev yapan Valencia'nın Şilili hücum oyuncusu ... Yönetim, eski golcüsü Kezman'ın önerisiyle Anderlecht'in Polonyalı forveti ile de görüştü

Portekizli defans oyuncusu Neto'yu İstanbul'a getiren , gözünü hücum hattına çevirdi. Sarılacivertliler, ilk hedef olarak Valencia'nın Şilili hücum oyuncusu 'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör 'ın 'santrfor ve sağ kanada ihtiyacım var' demesi üzerine, hem sağ kanat hem de santrforda görev yapabilmesi nedeniyle Orellana isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Yönetim bu oyuncuyu Valencia'dan kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.



GOLCÜ TAVSİYESİ ESKİ YILDIZDAN GELDİ
Kocaman'ın raporu sonrası santrfor için de sürpriz bir isim ortaya atıldı. F.Bahçe, eski Sırp golcüsü aracılığıyla Anderlecht'in Polonyalı golcüsü Lukasz Teodorczyk ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Kezman'ın bu ismi yönetime önerdiği, F.Bahçe yönetimiyle oyuncu için görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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Üç koldan ‘hücum’
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