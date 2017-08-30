Üç koldan ‘hücum’

Portekizli defans oyuncusu Neto'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe
, gözünü hücum hattına çevirdi. Sarılacivertliler, ilk hedef olarak Valencia'nın Şilili hücum oyuncusu Fabian Orellana
'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman
'ın 'santrfor ve sağ kanada ihtiyacım var'
demesi üzerine, hem sağ kanat hem de santrforda görev yapabilmesi nedeniyle Orellana
isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Yönetim bu oyuncuyu Valencia'dan kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.
GOLCÜ TAVSİYESİ ESKİ YILDIZDAN GELDİ
Kocaman'ın raporu sonrası santrfor için de sürpriz bir isim ortaya atıldı. F.Bahçe, eski Sırp golcüsü Mateja Kezman
aracılığıyla Anderlecht'in Polonyalı golcüsü Lukasz Teodorczyk
ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Kezman'ın bu ismi yönetime önerdiği, F.Bahçe yönetimiyle oyuncu için görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.