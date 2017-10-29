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, 101 gün sonra...

Giriş Tarihi: 29.10.2017 20:12 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 20:14
Selçuk İnan, 101 gün sonra...

'la karşılaşan 'da geçen haftaki Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine , yedek kulübesinde oturtulan 'in yerine ise Martin Linnes 11'de görev aldı. Linnes, maçıyla 2 hafta sonra formasına kavuştu.

SELÇUK İNAN, 101 GÜN SONRA

'da Belhanda'nın yerine forma şansı bulan Selçuk İnan, 101 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da İsveç temsilcisi Östersunds ile oynanılan maça 11'de başlayan Selçuk İnan, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, sahaya kaptan olarak çıktı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Medical Park'ta tribünlerin tamamına yakını dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Bu arada Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, maç öncesi tribünlere gelen taraftarlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Galatasaray taraftarı da kendilerine verilen bayrakları sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Selçuk İnan, 101 gün sonra...
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