Güneş ayarı!

Alanya galibiyetiyle 4 maçlık kabus seriye son veren Beşiktaş
'ta gözler Devler Ligi'ndeki Monaco maçına çevrildi… Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Şenol Güneş
'in antrenman öncesi Oğuzhan Özyakup ve Gary Medel ile görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Alanya maçında oyundan alınmasına sinirlenen Oğuzhan ile "Oyuna gir" talimatına ağırdan davranarak cevap veren Medel'e sert uyarılarda bulunduğu ve "Hiç kimse takımın üzerinde değildir. Disiplini bozacak tavırlara asla izin vermem. Biriniz kaptan, diğeriniz de takımın en tecrübelilerindensiniz. Davranışlarınızla gençlere örnek olmanız gerekiyor
. Bu nedenle hal ve tavırlarınıza daha çok dikkat etmelisiniz" dediği belirtildi.
'SEVEREK OYNUYORUM'
Jeremain
Lens'ten Alanya maçında oyuna girmek istemediği iddialarına yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hollandalı yıldız, "Söylentileri ben de duydum. Ancak şunu bilmelerini isterim ki, her zaman severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim
" ifadelerini kullandı.
METİN TEKİN
Medel herhalde oyuna geç sokulmak istendiği için böyle bir tavırda bulundu. Sezon başı imzaları atarken profesyonellik söylemlerinde bulunan futbolcuların bu tip durumlarda da profesyonellik çerçevesinde davranması gerekir. Sonuç olarak ne kadar haklı olursanız olun bu tip fotoğraflar veremezsiniz.
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu tip aksiyonlar Şenol hoca döneminde farklı oyunculardan da geldi. Gomez ve Quaresma da oyundan çıkarken tavır koymuşlardı. Oyuncu mutsuz olabilir ama bu tip eleştiriler 'gelenek' haline gelmeye başlıyorsa sadece Şenol hocanın olaya el koyması yetmez, yönetimin de desteği önemlidir. Hoca oynatırken iyi, oyundan alırken hatalı diye düşünüyorsa bir oyuncu; üstelik bu, takım kaptanıysa virüs yayılmadan yok edilmeli