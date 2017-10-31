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, Rodallega'nın cezasını açıkladı!

Giriş Tarihi: 31.10.2017 15:40 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 15:49
PFDK, Rodallega'nın cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Trabzonsporlu futbolcu 'ya 3 maç ceza verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Rodallega'ya, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Çorum Belediyespor-Trabzonspor karşılaşmasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, kupada yapılan Sarıyer-Adana Demirspor müsabakasında konuk ekip oyuncusu Robert Ndip Tambe'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi gerekçesiyle 3 maç men ile 6 bin 500 lira para cezası aldığı aktarıldı.

Öte yandan, kupa maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle, Menemen Belediyespor'un 10 bin lira, Denizlispor'un 5 bin 250 lira ve Kahramanmaraşspor'un ise 5 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Rodallega'ya 3 maç men cezası verdi!
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PFDK, Rodallega'nın cezasını açıkladı!
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