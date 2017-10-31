TFF başına iş açar

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.şu ifadeleri kullandı:Beşiktaş'ın gündeminde Avrupa Kupaları'nda çok daha iyi yerlere gelmek var. Bu sene üst üste 3'üncü şampiyonluğu yapmak var.Ligin daha başındayız.Türkiye'deki maçlarda bizim oyunumuzu bozma üzerine bir mücadele var. Beşiktaş'a karşı oynamak bir vitrin olduğu için ekstra motive oluyorlar.Bizde çocuklar pırlanta gibiler. Herkes oynamak istiyor. Bu, huzursuzluklar yaratabiliyor.(Alanya maçında oyuna girmek istemeyen Medel ile ilgili) Mevzu kapandı. Şöyleydi, böyleydi deyip uzatmak art niyete giriyor.Dönem dönem oyunculara şans gelir. Açıkçası Lens'e o şans geldi. Bu rekabetin olduğu bir şey. Böyle kimsenin 'armut piş, ağzıma düş' pozisyonunda olacak bir şey değil. Onlar da o rekabeti yaşayacaklar. Oynamak için çok çalışacaklar.Devre arasında daha da rekabet artacak. Gökhan Töre geliyor.Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz grubu geçtikten sonra kura ile alakalı. Çok büyük atmaya gerek yok. İyi bir kura çekebilirsek, ilk 8'e kalabiliriz. İnşallah yarı final olabilir.Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezada yanlış yol izlendi.Bunun çok daha vahim hareketleri birçok kulüpte var.Caner'e verilen ceza düzeltilecektir. Federasyon bunu düzeltmezse başına daha çok işler açacaktır.Cenk Tosun'u devre arasında 20 milyona satmam. Onlar benim çocuklarım. Onun için bir rakam yok. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktığında oyuncuyu satacağına, oyuncuyla üst turlarda daha fazla gelir elde etmeye bakmak lazım.Beşiktaş'ın karışmasını bekleyenler havasını alır.Şu anda Talisca'nın performansından mutlu değiliz. Ama çok çalışan bir çocuk. Çok da sert oynuyorlar üzerine. Ama büyük oyuncuysa geçecek rakibini, golünü atacak.Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olmamasının tek sebebi, para değildir. Başka nedenler de olabilir. Oyuncunun da başka bir kulüple 5 senelik bir anlaşma yaptığını düşünecek olursak Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'a geldi. Para aldı, faydalı oldu, şampiyonluk yaşadı. Ondan artık beklentimiz Porto maçında az oynasın.