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, 'yu devirdi

Giriş Tarihi: 1.11.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 16:15
Beşiktaş, Monaco'yu devirdi

19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde konuk ettiği 'yu 3-2 yendi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta 'a galibiyeti getiren golleri, 9 dakikada Mertcan, 32. dakikada Oğuzhan ve 41. dakikada penaltıdan Mustafa Apardı attı. 'nun goller ise 45+2'de Bongiovanni ve 54. dakikada Alioui'den geldi.

Beşiktaş bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, lider Monaco'ya da gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah beyazlıların puanı 4'e yükselirken, Fransız temsilcisi ise 9 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ U19: Ersin, Metin, Süleyman, Şiyar, Alpay, Erdem, Oğuzhan, Yusufcan, Mustafa, Mertcan, Gani

MONACO U19: Mifsud, Yapende, Mfomo, Popovic, Mukinayi, Diallo, Mboula, Antognelli, Sylla, Bongiovanni, Antonucci

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Beşiktaş, Monaco'yu devirdi
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