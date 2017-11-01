Beşiktaş, Monaco'yu devirdi

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 9 dakikada Mertcan, 32. dakikada Oğuzhan ve 41. dakikada penaltıdan Mustafa Apardı attı. Monaco'nun goller ise 45+2'de Bongiovanni ve 54. dakikada Alioui'den geldi.

Beşiktaş bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, lider Monaco'ya da gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah beyazlıların puanı 4'e yükselirken, Fransız temsilcisi ise 9 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ U19: Ersin, Metin, Süleyman, Şiyar, Alpay, Erdem, Oğuzhan, Yusufcan, Mustafa, Mertcan, Gani



MONACO U19: Mifsud, Yapende, Mfomo, Popovic, Mukinayi, Diallo, Mboula, Antognelli, Sylla, Bongiovanni, Antonucci