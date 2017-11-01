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zaferi böyle geldi

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017
Galatasaray zaferi böyle geldi

İşte ’ın zaferini getiren stratejisi: Tecrübeli hoca, göreve gelir gelmez önemli problemlere el attı. Futbolcular arasında rekabet kızışırken, 3 maçta 2 galibiyet alan Fırtına, geleceğe daha umutlu bakmaya başladı

'dan enkaz devralan , kısa sürede önemli değişimlere imza atarak spor'u ayağa kaldırmayı başardı. İşte tecrübeli hocanın stratejik hamleleri:

1. Antrenman saatine ayar
Antrenmanları 18.30'dan sabah 10.00'a aldı. Böylece futbolcuların hafta içerisinde aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerinin yolu açıldı. Bordomavililer artık haftada bir kez akşam idmanı yapıyor. Bu çalışma 17.00'de başlıyor.

2. Yedekleri devreye soktu
Takımın başına geçtiği ilk günden bu yana tüm oyuncuları kullanacağı mesajını verdi. Antrenmanlarda dahi beklentileri karşılamaktan uzak bir görüntü çizen isimleri kazanmaya çalışan Çalımbay, 'Hak eden formayı alır' düşüncesini hayata geçirdi.

3. Bir saatlik ceza çalışması
Yetersiz olan futbolculara, artı 1 saatlik ceza antrenmanı getirildi. 90 dakika çıkarmakta zorlanan oyunculara bu sistemle 'Kendini toparla' mesajı verildi. Ceza antrenmanlarından ilk nasibini alan isimler ise Sosa, Volkan Şen, Yusuf Yazıcı ve Rodallega oldu.

4. Kimsenin yeri garanti değil
Çalımbay en radikal kararı, 'yı kulübeye çekerek aldı. Arjantinli 10 numarayı G.Saray maçında yedek soyundurması, "Hiç kimsenin forma garantisi yok" anlamını taşıyordu.

5. Taraftarla bütünleşme
Basına ve taraftara kapalı idman politikasından vazgeçildi. Böylece taraftarın takımı daha yakından takip etmesi sağlandı. Çalımbay bu hamle ile Trabzonspor-şehir bütünleşmesi için adım attı.



İDMANDA MEŞALE ŞOV
, Kayseri ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İdmana gelen 300'e yakın bordo-mavili taraftar, meşalelerle takıma destek verip, Çalımbay'ı, "Seviyoruz seni" tezahüratı ile alkışladı.

RODALLEGA'YA ÜÇ MAÇ
(PFDK), Trabzonspor'un Çorum Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören Rodallega'ya 3 maç ceza verdi… 'a karşı forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, Tahkim cezasında indirime gitmezse iki maç daha takımdan uzak kalacak. Rodallega'nın yokluğunda, Burak'ın da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un elinde forvet olarak sadece Dame N'Doye kaldı. N'Doye, Galatasaray maçında takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.
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Galatasaray zaferi böyle geldi
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