Galatasaray zaferi böyle geldi

Ersun Yanal
'dan enkaz devralan Rıza Çalımbay
, kısa sürede önemli değişimlere imza atarak Trabzon
spor'u ayağa kaldırmayı başardı. İşte tecrübeli hocanın stratejik hamleleri:
1. Antrenman saatine ayar
Antrenmanları 18.30'dan sabah
10.00'a aldı. Böylece futbolcuların hafta içerisinde aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerinin yolu açıldı.
Bordomavililer
artık haftada
bir kez akşam idmanı
yapıyor. Bu çalışma
17.00'de başlıyor.
2. Yedekleri devreye soktu
Takımın başına geçtiği ilk günden bu yana tüm oyuncuları kullanacağı mesajını verdi. Antrenmanlarda dahi beklentileri karşılamaktan uzak bir görüntü çizen isimleri kazanmaya çalışan Çalımbay, 'Hak eden formayı alır'
düşüncesini hayata geçirdi.
3. Bir saatlik ceza çalışması
Yetersiz olan futbolculara, artı 1 saatlik ceza antrenmanı getirildi. 90 dakika çıkarmakta zorlanan oyunculara bu sistemle 'Kendini toparla'
mesajı verildi. Ceza antrenmanlarından ilk nasibini alan isimler ise Sosa, Volkan Şen, Yusuf Yazıcı ve Rodallega
oldu.
4. Kimsenin yeri garanti değil
Çalımbay en radikal kararı, Jose Sosa
'yı kulübeye çekerek aldı. Arjantinli 10 numarayı G.Saray maçında yedek soyundurması, "Hiç kimsenin forma garantisi yok"
anlamını taşıyordu.
5. Taraftarla bütünleşme
Basına ve taraftara kapalı idman politikasından vazgeçildi. Böylece taraftarın takımı daha yakından takip etmesi sağlandı. Çalımbay bu hamle ile Trabzonspor-şehir bütünleşmesi için adım attı.
İDMANDA MEŞALE ŞOV
Trabzonspor
, Kayseri ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İdmana gelen 300'e yakın bordo-mavili taraftar, meşalelerle takıma destek verip, Çalımbay'ı, "Seviyoruz seni" tezahüratı ile alkışladı.
RODALLEGA'YA ÜÇ MAÇ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), Trabzonspor'un Çorum Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören Rodallega'ya 3 maç ceza verdi… Galatasaray
'a karşı forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, Tahkim cezasında indirime gitmezse iki maç daha takımdan uzak kalacak. Rodallega'nın yokluğunda, Burak'ın da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un elinde forvet olarak sadece Dame N'Doye kaldı. N'Doye, Galatasaray maçında takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.