Pepe: "Gruptan çıkarsak..."

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Monaco ile oynadıkları ve 1-1 sona eren Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK FAZLA TAKIMIN 10 PUANI YOK"

Monaco ile berabere kaldıkları için üzüldüklerine vurgu yapan Pepe, "Monaco ile oynadığımız iki maç da farklı oldu. Burada kaybetmedik ama kazanamadığımız için üzgünüz. Grupta 10 puanımız var. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla takımın 10 puanı yok. Grupta iyi bir durumdayız." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE..."

Açıklamalarına devam eden Pepe "Türk futbolunu en iyi şekilde temsil ediyoruz. En önemlisi bu. Türkiye Ligi'nde büyük bir mücadele var ve zor bir lig. Taraftarımızın bizi desteklemesi çok önemli. Gruptan çıkarsak, sonrasına maç maç bakabiliriz." diye konuştu.