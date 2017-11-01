Şenol Güneş'ten Talisca sürprizi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco ile yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son resmi karşılaşmanın kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.

Güneş, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen kadroda bulunan Anderson Talisca'ya tarihi karşılaşmada yedekler arasında yer verdi. Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine ilk 11'de Tolgay Arslan şans buldu.

Siyah-beyazlı ekipte Talisca'nın yokluğunda orta saha kurgusunda ufak bir değişiklik oldu. Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde Atiba Hutchinson ile savunmaya dönük oynayan Oğuzhan Özyakup, Monaco maçında hücuma destek verecek şekilde görev yaptı.

Monaco karşısında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan ise her zaman olduğu gibi savunmanın önünde oynadı.

CANER, MUSTAFA VE ORKAN YOK

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar, Monaco maçında kadroda bulunmadı.

Güneş, Medipol Başakşehir maçındaki hareketi sonrası 6 maç men cezası alan Caner'in yanı sıra fazla oynatmadığı Mustafa Pektemek ile Orkan Çınar'ı kadroda tercih etmedi.

Caner, karşılaşmayı tribünden izledi.

Bu arada mücadeleyi geçen sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve şu anda Göztepe'nin teknik direktörlüğünde bulunan Tamer Tuna ile Bursaspor çalıştırıcısı Paul Le Guen de izleyenler arasında yer aldı.

AVRUPA'DA 200. MAÇ

Beşiktaş, Monaco mücadelesiyle Avrupa kupalarında 200. maçını oynayarak ikinci kez "Dalya" dedi.

Monaco karşılaşması öncesinde Avrupa'da 199 müsabakaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 76'sını kazandı. 81 karşılaşmadan mağlup ayrılan Beşiktaş, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa kupalarındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.

İÇ SAHADA 100. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca Avrupa kupalarında 100. iç saha maçını Monaco'ya karşı oynadı.

Avrupa'da rakiplerini daha önce 99 kez konuk eden Beşiktaş, 52 kez kazandı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, kazanması halinde tarihinde ilk kez gruptan çıkacak takımlarına Monaco karşısında büyük destek verdi.

Siyah-beyazlılar, stadı tamamen doldurdu.

Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet golünü atan ve Monaco maçında yedek soyunan Alvaro Negredo'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

MONACO'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Şampiyonlar Ligi'nde son umutlarını kullanmak üzere Beşiktaş'ın karşısına çıkan Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim, Fransa'daki mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı.

Fransa ekibinde sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Djibril Sidibe, İstanbul'a getirilmedi. Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçta ilk 11'de şans bulan Almamy Toure ise yedekler arasında bulundu.

Monaco'da bu 3 oyuncunun yerine Jorge, Marcos Lopes ve Andrea Raggi, ilk 11'de görev aldı.