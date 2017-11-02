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Mbappe'yi ağabeyi anlattı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 12:51 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 12:53
Mbappe'yi ağabeyi anlattı

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız oyuncusu , üvey kardeşi olan Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı 'nin futboldan başka da bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Kembo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya ilk geldiğinde kendisine Ekoko soyadı ile hitap edildiğini ancak bunun yerine bir diğer soyadı olan Kembo'nun kullanılmasını hatırlattı.

Ekoko'nun annesinden, Kembo'nun da babasından gelen soyadları olduğunu belirten , "Ben insanların babalarından gelen soyadları alması gerektiğini düşünürüm. Bu yüzden Kembo'yu daha fazla tercih ediyorum ama ikisi de benim ismim olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Sezon başında Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan 18 yaşındaki üvey kardeşi Kylian Mbappe ile çocukluklarının birlikte geçtiğini hatırlatan Kembo, ikisinin de futbola büyük bir tutku ile bağlı olduklarını ve bugünlere geldiklerini anlattı.

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Mbappe'yi ağabeyi anlattı
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