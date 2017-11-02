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Yusuf Yazıcı Avrupa’da başarılı olur

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017
Yusuf Yazıcı Avrupa’da başarılı olur

Teknik Direktörü , SABAH’a özel açıklamalar yaptı

- Sezon başında gelseydim çok daha farklı bir kadro kurardım... Başarılı olmanın anahtarı birlik, beraberliktir
- Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya gitme zamanı... Gidebilir, oynayabilir. Çok iyi profesyonel. İşini seviyor..
- Çok alternatifli bir kadroya sahibiz. Kim hazırsa formayı o alır... Fabian Castillo'yu da kesin kazanmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Bordo-mavili camiaya umut dolu mesajlar veren tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'den de övgüyle söz etti:

Bu takımın başarılı olmasının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu da sadece futbol takımıyla olmaz. Taraftar, teknik heyet ve camia bir arada olursa başarı gelecektir.
Sezon başı gelseydim çok daha farklı bir kadro kurardım. muhteşem de bir taraftara sahip. Bunların hepsi artı. Yüzde yüz başarılı olursun. Ama zaman gerekiyor. Başarılı olmak için de hem sezon başı iyi çalışmak hem de çok iyi kadro yapmak gerekiyor. Yönetim zaten destek veriyor. Herkesin böyle bir taraftara ihtiyacı var ve bu taraftarın da tek isteği başarı.
Çok alternatifli bir kadroya sahibiz. Yığılma olduğu için bazı sıkıntılar oluyor. Herkes oynamak istiyor. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Kim hazırsa onu oynatacağız. Benim için Bero hem defans açısından hem de hücum açısından çok iyi. Castillo'yu da kesin kazanmamız gerekiyor.
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya gitme zamanı... Gidebilir, oynayabilir. Çok iyi profesyonel. İşini çok seven bir arkadaşımız. Abdülkadir de öyle. Gerçekten çok yetenekli. Ama Abdülkadir'de acele etmemek lazım. 'a kazandıranlara çok teşekkür ederiz... Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da çok başarılı olacağını düşünüyorum.



HİÇBİR KORKUM YOK
"Geçen sezon Antalya'daydım, orası da zor durumdaydı. Geldiğim takım ise Trabzonspor. Hedefi olan mükemmel bir camia. Hiçbir korkum yok, ligin başındayız. Geç kalınmış bir durum yok. Önemli olan buradaki kriz ortamını iyi yönetmek. Göreve çağrıldığımda kriz vardı, onu yönetmek için geldim ve bunu yapacağız."

KUCKA'YI GÖREMEDİM
"Kucka'yı hiç göremedik. Nasıl bir oyuncu olduğunu sadece televizyondan gördük. Burak'a iyileşmeden görev vermeyi düşünmüyorum. Burak büyük fedakarlık yaptı, sakat sakat oynadı. Rodallega'ya verilen cezada bence bir haksızlık var. Çünkü bizim oyuncumuz öyle durup dururken bir oyuncuya kafa atmaz."

TUDOR'UN İŞİ ÇOK ZOR
"'a karşı çok iyi oynadık. Hakikaten hepimiz stresli çıktık. 'un da işi zor. Galatasaray gibi büyük bir camianın başında. Şampiyonluktan başka bir şey düşünülmüyor orada. Stres olabilir, namağlup gidiyorlardı. O da var. Normal konuşabilir ama bir teknik direktörün, başka hocanın oyununa karışmaması gerekir."
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Yusuf Yazıcı Avrupa’da başarılı olur
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