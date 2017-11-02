Yusuf Yazıcı Avrupa’da başarılı olur

- Sezon başında gelseydim çok daha farklı bir kadro kurardım... Başarılı olmanın anahtarı birlik, beraberliktir
- Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya gitme zamanı... Gidebilir, oynayabilir. Çok iyi profesyonel. İşini seviyor..
- Çok alternatifli bir kadroya sahibiz. Kim hazırsa formayı o alır... Fabian Castillo'yu da kesin kazanmalıyız
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Bordo-mavili camiaya umut dolu mesajlar veren tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'den de övgüyle söz etti:
Bu
takımın başarılı olmasının
anahtarı birlik ve beraberliktir.
Bu da sadece futbol
takımıyla olmaz. Taraftar, teknik
heyet ve camia bir arada
olursa başarı gelecektir.
Sezon
başı gelseydim
çok daha farklı bir kadro kurardım. Trabzonspor
muhteşem
de bir taraftara sahip.
Bunların hepsi artı. Yüzde
yüz başarılı olursun. Ama
zaman gerekiyor. Başarılı olmak
için de hem sezon başı
iyi çalışmak hem de çok iyi
kadro yapmak gerekiyor. Yönetim
zaten destek veriyor. Herkesin böyle
bir taraftara ihtiyacı var ve bu taraftarın
da tek isteği başarı.
Çok
alternatifli bir kadroya
sahibiz. Yığılma olduğu için bazı
sıkıntılar oluyor. Herkes oynamak
istiyor. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız
var. Kim hazırsa onu oynatacağız.
Benim için Bero hem defans
açısından hem de hücum açısından
çok iyi. Castillo'yu da kesin
kazanmamız gerekiyor.
Yusuf
Yazıcı'nın Avrupa'ya
gitme zamanı... Gidebilir, oynayabilir.
Çok iyi profesyonel. İşini çok
seven bir arkadaşımız. Abdülkadir
de öyle. Gerçekten çok yetenekli.
Ama Abdülkadir'de acele etmemek
lazım. Trabzon
'a kazandıranlara
çok teşekkür ederiz... Yusuf
Yazıcı'nın Avrupa'da çok başarılı
olacağını düşünüyorum.
HİÇBİR KORKUM YOK
"Geçen sezon Antalya
'daydım, orası da zor durumdaydı. Geldiğim takım ise Trabzonspor. Hedefi olan mükemmel bir camia. Hiçbir korkum yok, ligin başındayız. Geç kalınmış bir durum yok. Önemli olan buradaki kriz ortamını iyi yönetmek. Göreve çağrıldığımda kriz vardı, onu yönetmek için geldim ve bunu yapacağız."
KUCKA'YI GÖREMEDİM
"Kucka'yı hiç göremedik. Nasıl bir oyuncu olduğunu sadece televizyondan gördük. Burak'a iyileşmeden görev vermeyi düşünmüyorum. Burak büyük fedakarlık yaptı, sakat sakat oynadı. Rodallega'ya verilen cezada bence bir haksızlık var. Çünkü bizim oyuncumuz öyle durup dururken bir oyuncuya kafa atmaz."
TUDOR'UN İŞİ ÇOK ZOR
"Galatasaray
'a karşı çok iyi oynadık. Hakikaten hepimiz stresli çıktık. Tudor
'un da işi zor. Galatasaray gibi büyük bir camianın başında. Şampiyonluktan başka bir şey düşünülmüyor orada. Stres olabilir, namağlup gidiyorlardı. O da var. Normal konuşabilir ama bir teknik direktörün, başka hocanın oyununa karışmaması gerekir."