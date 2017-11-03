9 puanla derbiye

Ligde son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray
'da Gençlerbirliği
maçı öncesi Florya'da sıkıyönetim ilan edildi. İlk olarak Gomis tesislerde takım arkadaşları ile toplantı yaptı. Dün de teknik direkör Igor Tudor'un takımı ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. Beşiktaş
derbisine kadar hata istemeyen Hırvat hoca, "Taraftarımız önünde son dakika golüyle kazandığımız Karabükspor maçını unutmayın ve Gençlerbirliği'ni hafife almayın! Bu maç bizim için ligde yeni bir başlangıç olacak. Beşiktaş derbisine kadar oynayacağımız 3 maçı da kazanmalıyız
" uyarısında bulundu.