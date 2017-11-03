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9 puanla derbiye

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017
9 puanla derbiye

, ve Alanya’yı yenmeleri halinde ezeli rakipileri ile aralarındaki puan farkının daha da açılacağını düşünen Tudor oyuncularını 3’te 3 için motive ediyor

Ligde son 2 haftada 5 puan kaybeden 'da maçı öncesi Florya'da sıkıyönetim ilan edildi. İlk olarak Gomis tesislerde takım arkadaşları ile toplantı yaptı. Dün de teknik direkör Igor Tudor'un takımı ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. derbisine kadar hata istemeyen Hırvat hoca, "Taraftarımız önünde son dakika golüyle kazandığımız Karabükspor maçını unutmayın ve Gençlerbirliği'ni hafife almayın! Bu maç bizim için ligde yeni bir başlangıç olacak. Beşiktaş derbisine kadar oynayacağımız 3 maçı da kazanmalıyız" uyarısında bulundu.
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9 puanla derbiye
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