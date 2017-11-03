Oscar'lık Kartal

Oyunun hücum yönünde Cenk Tosun
ve Ricardo Quaresma
, savunmada ise Dusko Tosic
, ulaştıkları istatistiki değerlerle birçok ünlü ismi geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, takım halinde de iki değerde üst sıralarda yer aldı.
EN SKORER 4. İSİM CENK TOSUN
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 9 takımdan daha fazla ağları sarsan Cenk Tosun, 4 gol ve 1 asistle skora en fazla katkı yapan 4. futbolcu durumunda. Listede 4 gol ve 3 asistle PSG'nin yıldızı Neymar ilk sırada yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, resmi sosyal medya hesabından bu görseli paylaşmıştı.
FİKRET ORMAN NEWCASTLE'I SIKINTIYA SOKTU
Monaco maçında Cenk'i Newcastle yakın takibe alırken, İngiltere basınında konuyla ilgili haberler yer almaya devam ediyor. Newcastle'ın istekli tavrına karşın Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman'ın, "Devre arasında Cenk'i satmam, ona bedel biçmiyorum" sözleri de Newcastle yerel basınında yankı buldu. Chronicle Live ve Hartlepool Mail, "20 milyon Euro'luk teklif dahi Orman'ı ikna etmeyebilir" ifadelerini kullandı.
QUARESMA, 3 ASİSTLE ZİRVEDE
Yaşlandıkça değerine değer katan Ricardo Quaresma, yaptığı üç asistle zirveyi 5 futbolcuyla paylaşıyor. Bu rakama ulaşan diğer isimler Neymar, Mbappe, Martial, De Bruyne ve Moreno.
Quaresma ayrıca maç başına 2.5 isabetli orta ile bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor.
TOSİC ATAK KESMEDE 2.
Marcelo'nun boşluğunu doldurup dolduramayacağı uzunca bir süre tartışılan Dusko Tosic, Opta ölçümlerine göre maç başına 4,3 rakip atağı kesme ortalaması yakaladı. Sırp savunmacıyı geçen tek isim Spartak Moskova'lı Bocchetti oldu.
KARTAL GEÇİT VERMİYOR
Takım performansları incelendiğinde maç başına 18 rakip atağı kesen Beşiktaş, bu istatistikte Devler Ligi'nin en başarılı ekibi unvanını aldı. Siyah-beyazlılar, maç başına 22 top çalma ile de Devler Ligi'nin en iyi 3. ekibi konumunda.