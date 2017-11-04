Caner Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitmeli

HINCAL ULUÇ İLE 1 SORU 1 CEVAP



- Caner'in 6 maçlık cezası onandı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Karar, nereden bakarsan bak, hukuka aykırı… İşin özeti şu: Caner'e hakem ve gözlemci raporlarında yazmadığı sürece hiçbir kurumsal ceza verilemez. Görüntü eskiden hakemin ya da gözlemcinin raporunda olması kaydıyla yardımcı kanıt olarak kullanılıyordu. Tek başına değil… Tek başına kanıt olarak kullanılması hukuka aykırı, yani federasyonun yeni yaptığı yönetmelik hukuka aykırı... Niye? Türkiye Ligi'ni ya da Türkiye Kupası'nı ya da resmi maçları yayıncı kuruluşa emanet ediyorsun. Yayıncı kuruluş istediği görüntüyü kullanır. Uğur'a 6 maç ceza verdirir, bin beterini yapan Hıncal'ın görüntüsü bende yok der, sıyırır. İkinci olarak yayıncı kuruluşun kasıtlı olmadığını düşünelim. Maç var, 18 kamerayla izleniyor. Başka maç var 8 kamerayla, bir diğerinde kamera yok. Yani kameraların olmadığı bir maçta her şey serbest, 18 kameralı maçta çok dikkatli olmak zorundasın. Böyle hukuk olmaz! Adalet terazisini gözü bağlı kadın dengede tutar. O dengede kalması için herkesin koşullarının eşit olması lazım, bir. O teraziyi tutanın da tarafsız olması lazım, bu da iki. Durum açıkça meydandayken kimse alavere dalavere yapmasın. Bu karar hukuksuzdur. Ceza hukukunun bütün ilkelerine aykırıdır. Caner, Anayasa Mahkemesi'ne kadar gider, gitmeli.

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CANER'E BİR CEZA DA KULÜPTEN: 75 BİN EURO

Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı hakaret ve sportmenlik dışı hareketlerden dolayı 6 resmi müsabakadan men edilen Caner Erkin, Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından ikinci şoku yaşamıştı. Yıldız futbolcuya üçüncü şok ise Beşiktaş Kulübü'nden geldi… Siyah-beyazlı yönetimin, Caner'e para cezası verme kararı aldığı, meblağın ise 75 bin Euro olduğu öğrenildi.