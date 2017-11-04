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Giriş Tarihi: 4.11.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 18:59
CANLI | Osmanlıspor - Fenerbahçe

'in 11. hafta maçında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Bu maçı anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 11. haftasında , deplasmanda ile karşılaşıyor. Süper Lig'e lider Galatasaray'ın 1 maç eksikle 10 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, 'da çıkışa geçmek istiyor. Geçen hafta Kayserispor'la son saniyede yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son iki maçında da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

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Haftaya 16 puanla 8. sırada giren sarı-lacivertlilerin bu sezon deplasman karnesi de pek parlak değil. Son 2 dış saha maçından sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 deplasman maçında 2 kez galip gelebildi.

Osmanlıspor da Fenerbahçe gibi sezona iyi bir giriş yapamadı. Teknik direktör yönetimindeki başkent ekibi, 7 puanla haftaya son sırada giren ekip oldu.

OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Pinto, Lawal, Musa, Josue, Regattin, Serdar, Umar
YEDEKLER: Ahmet, Luiz Carlos, Özer, Tugay, Ninaj, Hasan, Vaclav, Doukara, Koray, Payam
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

FENERBAHÇE: , Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen
YEDEKLER: Kameni, Erten, İsmail, Alper, Şener, Ahmethan, Yiğithan, Muhammed, Aatif,
TEKNİK DİREKTÖR:

STAT: Osmanlı
HAKEM:
SAAT: 19:30

YAYIN: beIN Sports
SAKATLAR: Cikalleshi, , Karcemarskas (Osmanlıspor) / , , , (Fenerbahçe)
CEZALI: (Osmanlıspor)

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CANLI | Osmanlıspor - Fenerbahçe
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