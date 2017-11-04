CANLI | Osmanlıspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'e lider Galatasaray'ın 1 maç eksikle 10 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da çıkışa geçmek istiyor. Geçen hafta Kayserispor'la son saniyede yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son iki maçında da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.



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Haftaya 16 puanla 8. sırada giren sarı-lacivertlilerin bu sezon deplasman karnesi de pek parlak değil. Son 2 dış saha maçından sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 deplasman maçında 2 kez galip gelebildi.

Osmanlıspor da Fenerbahçe gibi sezona iyi bir giriş yapamadı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, 7 puanla haftaya son sırada giren ekip oldu.



OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Pinto, Lawal, Musa, Josue, Regattin, Serdar, Umar

YEDEKLER: Ahmet, Luiz Carlos, Özer, Tugay, Ninaj, Hasan, Vaclav, Doukara, Koray, Payam

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

YEDEKLER: Kameni, Erten, İsmail, Alper, Şener, Ahmethan, Yiğithan, Muhammed, Aatif, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



STAT: Osmanlı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:30



YAYIN: beIN Sports

SAKATLAR: Cikalleshi, Anıl Karaer, Karcemarskas (Osmanlıspor) / Van Persie, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Martin Skrtel (Fenerbahçe)

CEZALI: Özer Hurmacı (Osmanlıspor)