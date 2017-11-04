Gol atınca maç bitmiyor

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, özveri eksikliğini gidermeleri halinde galibiyetler almaya başlayacaklarını ifade etti. Takımla yaptığı son toplantıda mevcut oyun sistemiyle ilgili arıza olduğunu düşünmediğini
futbolcularına ileten Kocaman, sistemin doğru işletildiğinde kendilerine sonucu getirdiğini belirtti. Skoru elde ettikten sonra genel olarak iştah ve özveride azalma olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bunu golleri bulduktan sonra ortaya çıkan rakamlarda da görebiliyoruz. Golü bulmak, maçı kazanmak anlamına gelmiyor"
diye konuştu.
YEDİ TANE FİNAL MAÇIMIZ VAR
Futbolcularından
son düdük çalana kadar tüm güçlerini sahaya koymalarını isteyen Kocaman, önlerinde 4'ü deplasman olmak üzere 7 final maçı olduğunu hatırlatırken "Osmanlı, Antalya, Bursa ve Konya çok sert deplasmanlar olacak. İlk maçımızı kazanıp sonraki ilk maçı düşüneceğiz. Yeterli özveriyle bunu başaracak kalitemiz var. İlk yarının sonu bizim geleceğimizi belirleyecek"
dedi.
?NETO VE JANSSEN'E MİLLİ DAVET GELDİ
Portekiz Milli Takımı'na F.Bahçe'den Neto, Beşiktaş'tan Pepe, Göztepe'den Beto çağrılırken, Quaresma'nın çağrılmadı. Hollanda Milli Takımı'na ise F.Bahçe'den Janssen, Beşiktaş'tan Babel davet aldı.