Kardeşler takımıyız

5 golle Beşiktaş
tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en skorer oyuncusu olan Cenk Tosun
, söz konusu organizasyonun Facebook sayfasında taraftarların sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta oynamanın en iyi yanıyla ilgili olarak, "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun. Beşiktaş'ı başka takımlardan ayıran şey bu" ifadelerini kullandı. "Seni futbol oynamaya teşvik eden kimdi? Küçükken idol olarak kendine hangi futbolcuyu örnek aldın?" soruları üzerine "Babam ve Gabriel Batistuta"
cevabını veren Cenk, en beğendiği forvet oyuncularının ise Luis Suarez, Robert Lewandowski
ve Edinson Cavani
olduğunu da sözlerine ekledi.
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Beşiktaş ile 4 sezonda 132 maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 67 kez ilk 11'de yer alırken, 59 gol attı.