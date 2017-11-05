Aziz Behich durdurulamıyor

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa ile Aziz Behich'in ayağından son dakikalarda bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bursaspor'un Avustralya kökenli Türk oyuncusu Aziz Behich, attığı kritik golle takımına 1 puanı getiren isim olurken, ligde çıktığı son 4 maçta ise rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamayı başarmıştı.



SÖZLEŞMESİ 2019 YILINDA SONA ERİYOR

2013 yılında Avustralya'nın Melbourne Heart takımından transfer edilen Behich'in 2016 yılının mayıs ayında bitecek olan sözleşmesi, 3 Mart 2016 tarihinde 2019 yılına kadar uzatılmıştı. Yıllık yaklaşık 700 bin Euro garanti ücret alan Aziz, takımın son yıllardaki en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.

TAKIMIN EN İSTİKRARLI İSİMLERİNDEN

2014-2015 sezonunda 38 resmi maçta görev alan Aziz, 2015-2016 sezonunda ise 32 resmi müsabakada forma terletti. Geçen sezon ise lig ve kupada toplamda 34 kez forma giyen başarılı oyuncu, bu sezon ise 11 maçın tamamında sahada yer aldı.