Hedefimizin altındayız

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
maç sonu hak ettikleri galibiyeti aldıklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir maçtı. Zemin biraz sert ve bölüm bölüm de bozuktu. Ama oyun konsantrasyonunuz olunca bir de erken gol bulunca, işler yolunda gitti. İlk yarı zaman zaman rakip de oyuna dahil oldu.
Ama ikinci yarı kontrol tamamen bizdeydi. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne de yansıdı. Hak ettiğimiz bir maçtan üç puanı aldığımız için oyuncularımı kutluyorum"
dedi. Güneş, yakaladıkları puan ortalaması hakkında ise şunları söyledi: "Puan ortalaması, şampiyonluğu hedefleyen bir takım için düşük! 2 puan daha yüksek olmamız gerekiyordu.
Ama lig, şampiyonlar ligi, sezon başı yaşananlar, değişiklikler, haksızlıklar, yanlışlıklar; bunlar olan şeyler. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz."
Teknik direktör Şenol Güneş, "Zorlu geçecek" dediği Göztepe
deplasmanında oyunun durduğu anlarda oyuncularını yanına çağırıp uyarılarda bulundu.
BANA YARDIMCI DEĞİL BENİM YERİME BİRİ LAZIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında, "Bir yardımcıya ihtiyacınız var mı?" sorusu üzerine ince ince göndermelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Tamer hoca ayrılınca üzüldük ama yanıma illa ki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Hala bizden memnun olmayanlar da var" yanıtını verdi.
AMAN HOCAM DİKKAT!
Göztepe ile sezona hızlı giren Tamer Tuna, Şenol Güneş ile selamlaşmak için geldiği yedek kulübesinde eski hocasının kafasını kulübeye çarpmaması için bir hayli çaba harcadı ve ilginç bir karenin ortaya çıkmasına neden oldu.
HEM AZ ATTI HEM DE AZ TOPLADI
Son iki sezona göre 11. haftalar itibarıyla daha az puan toplayan Beşiktaş, aynı zamanda en az gol attığı dönemini geçiriyor. Kartal 2015-16'da 28 gol atmış, 26 puan toplamıştı. Şu anda 19 gol atıp, 12 gol yiyerek 21 golle ligde 3. sırada olan Beşiktaş, geçen sezon ise 23 gol atmış, 27 puan toplamıştı.
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Mücadelede 87 dakika sahada kalan Quaresma, 5 ortasında 3 isabet sağlarken, 3 şutunda ise kaleyi bulamadı.