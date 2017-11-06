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Şanssız Çalımbay

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017
Şanssız Çalımbay

Teknik direktör , biri kupa toplam dört karşılaşmada eksiklere göre takım kurmaya çalıştı

'un yeni teknik direktörü , 18 Ekim'de imza attığı yeni takımında bir türlü elindeki kadroyu tam olarak kullanamadı. Yeni Malatyaspor maçında Sosa ve Yusuf Yazıcı, kırmızı kart görürken, Burak Yılmaz sakatlandı. Çorum Belediye ile oynanan kupa maçında Rodallega kırmızı görünce bir forvetini daha kaybetti. Galatasaray derbisinde Olcay Şahan kızardı. Mas ve Okay Yokuşlu, gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düştü. Burak'ın yanı sıra Abdülkadir, Hubocan sakatlıkları nedeniyle birer maçta oynayamadı. Kayseri karşılaşmasında ise Onazi ve Mustafa Akbaş, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

BU FIRSATI KAÇIRMAM
A Milli Takım'a 3.5 yıl aradan sonra davet edilen Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, "Bu benim için büyük onur" dedi. Her Türk oyuncunun hayali olan ay-yıldızlı formayı özlediğini söyleyen Uğur, "Kendimi şanslı hissediyorum. Ama çalışmalarımın karşılığını aldığıma inanıyorum. Her zaman daha iyi olmak için çalışıyorum. İnşallah A Milli Takım'da iyi bir performans sergiler ve orada kalıcı olurum" ifadelerini kullandı.
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Şanssız Çalımbay
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