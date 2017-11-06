Bu
sezon eski performansından uzak bir görüntü sergileyen Talisca
, Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
tarafından Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında yedek soyundurulmuştu.
Dün akşam Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı 10 numara, attığı nefis kafa golü ve asistiyle maçın yıldızı oldu. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de Talisca'nın gol attığı 17 maçın 14'ünü kazanırken, hiç kaybetmedi.
KARTAL'IN MUHTEŞEM ÜÇLÜSÜ
Babel, Cenk Tosun
ve Talisca, bu sezon Beşiktaş
'ın Süper Lig'de kaydettiği 19 golün 18'inde skora katkı yaptı… Üçlü, birbirlerine de 4 gol attırdı… Toplamda Babel 4 gol, 2 asist; Cenk Tosun 5 gol, 1 asist; Talisca ise 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
'BEN BURADAYIM'
Beşiktaş'ın
Brezilyalı yıldızı Talisca, attığı gol sonrası öne doğru eğilip, reverans yaparak gerçekleştirdiği sevinç için şu ifadeleri kullandı: "Babel'in pası gelirken, bunu planladım. Son dönemlerde çok eleştiriliyordum. Gol sevincimle de burada olduğumu, yeniden döndüğümü anlatmak istedim
. Hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz, iki deplasmanı da kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz."
Bir Soru Bir Cevap
MURAT ÖZBOSTAN
Talisca bu takımın kremasıdır!
Monaco maçında yedek oturan Talisca dün yine gerçek kalitesini gösterdi. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Monaco maçı için satırlarımı şöyle bitirmiştim: "Şenol Güneş, lider özelliğini bu maç öncesinde ortaya koydu... Artık Beşiktaş'ta hata yapacak futbolcular başlarına ne geleceğini biliyorlar. Unutmayın cezayı her zaman PFDK vermez!..." Şenol Güneş hem Caner hem de Talisca için aldığı kararla bu zorlu deplasmana gelirken, aslında ilk golü kendisi atmıştı. Dün nefis bir kafa golü atan Talisca bu takımın kreması... Şenol Güneş ise dört dörtlük lideri.. Ligde yaşanan sıkıntılı sonuçlarda 'İstifa etmeli' yorumlarını bile duyduk.. Beşiktaş'ı iki sezondur ayakta tutan isim Şenol Güneş'tir.. Gelelim Tamer Tuna'ya... Geçen hafta Kasımpaşa karşısında kaybederken, fizik olarak sallanan Göztepe'si eksikleri de olunca, Talisca ve arkadaşlarına direnemedi. Güneş'in yanında iki yıl boyunca çok şey öğrenen Tamer Tuna geçen hafta maç bittikten sonra kart görüp dünkü maça çıkamayan Jahovic'e vereceği cezayı da Güneş'e bakıp öğrenebilir.